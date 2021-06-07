Препятствия не остановят: под Тюменью прошел конкурс «Инженерный натиск»

Полтысячи человек приняли участие в сборах подразделений штурма и разграждения инженерных войск в Тюменской области. Кульминацией стал конкурс «Инженерный натиск», где специалистам за минуты нужно было овладеть заданным районом.

В ходе соревнований военнослужащие десантировались из макета вертолета. Бойцы прошли гибкий мост, канатную стенку и заняли оборону около стенки из габионов.

Далее преодолели макет двухэтажного дома с использованием штурмовой лестницы. Также во время тренировки саперы метали малые пехотные лопатки в деревянный щит. Затем команда прошла деревянный барьер и лежа, по-пластунски, оставила за собой забор на низких кольях.

К команде резко подъехал БТР, подобрав военнослужащих чуть ли не на ходу. Машина без остановки преодолела колейный мост и выполнила ряд маневров, в том числе прошла брод.