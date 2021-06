В стране и мире Миллиардер Безос полетит в космос со своим братом Валентина Пескова Полет два ближайших родственника совершат на корабле New Shepard, который принадлежит компании Джеффа Безоса Blue Origin. © Фото: Dennis Van Tine, imago stock&people, Globallookpress Читайте нас на: Основатель компании Amazon и самый богатый в мире бизнесмен Джефф Безос сообщил, что намеченный на 20 июля свой первый в жизни полет в космос он намерен осуществить вместе со своим братом Марком. По словам миллиардера, о таком великом приключении он мечтал с пяти лет. «20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом», - написал Безос в Instagram. У двух членов одной семьи - одна на двоих родная мама, но разные отцы: Марк Безос и его сестра Кристина родились от второго брака матери Джеффа с Мигелем Безосом, который усыновил ее первого сына и дал ему свою фамилию. Джефф и Марк Безосы полетят на корабле New Shepard компании Blue Origin, которой владеет сам предприниматель. Вместе с ними также полетит победитель аукциона, которому достанется единственное третье пассажирское место на борту суборбитального корабля. Этого счастливчика определят в ходе онлайн-торгов 12 июня в режиме реального времени. Компания Blue Origin провела 15 успешных тестовых полетов корабля New Shepard, последний из которых состоялся в середине апреля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика