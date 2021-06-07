Кинолог, лапы и хвост: в Бурятии готовятся к всеармейскому этапу «Верного друга»

Преодолеть трассу дог-биатлона и поразить мишени из автомата Калашникова. Именно это и предстоит сделать участникам еще одного конкурса Армейских международных игр.

В Бурятии готовятся к всеармейскому этапу конкурса «Верный друг». Традиционно самое сложное испытание для участников - полоса препятствий.

Команда Восточного округа уже два года в лидерах всеармейского этапа. Серьезные планы и в этот раз. Все станет известно на финале всеармейского этапа.