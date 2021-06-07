У берегов Нью-Йорка обнаружили горбатых китов

У берегов Нью-Йорка обосновались горбатые киты. Ученые обнаружили их присутствие при помощи подводного звукозаписывающего оборудования.

В ходе исследования ученые проанализировали 6 305 часов вокализации горбатых китов, записанных акустическими регистраторами, установленными на морском дне в 113 километрах к югу от Лонг-Айленда в Нью-Йоркской бухте. Об этом пишет The Independent.

Хотя записанные звуки датируются 2008-2009 годами, ученые заявили, что на предмет появления горбатых китов их проанализировали совсем недавно.

Как отмечают ученые, слышать пение китов так далеко на севере, вне места их обычного пребывания, было очень необычно. Акустические регистраторы, размещенные на дне океана, дают возможность обнаруживать пение китов круглый год, а дополненные визуальные наблюдения смогут помочь в будущем сохранить морских млекопитающих в одном из самых оживленных водных путей мира.

Ученые считают, что этот метод также сможет дать более полную картину относительно того, когда киты приплывают в Нью-Йоркскую бухту. Так, отмечается, что эти данные также позволят принимать более обоснованные решения о том, как лучше защитить их в этих водах.