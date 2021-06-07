ОПК ФСВТС: конкуренты усиливают давление на военно-технических партнеров России Тимур Шерзад Шугаев отметил, что его ведомство учитывает интересы старых партнеров, а также стремится к тому, чтобы установить добрые отношения с новыми. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» ШУГАЕВ Читайте нас на: Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что конкуренты на мировом рынке вооружений оказывают беспрецедентное давление на военно-техническом партнеров России. «Наши конкуренты, несмотря даже на общую тяжелую ситуацию, усиливаю свое воздействие, на наших партнеров, прежде всего. Мы сталкиваемся с беспрецедентным давлением, и являемся свидетелями того, что наши партнеры под весьма и весьма серьезным прессингом находятся», - сказал он на встрече с главой государства. Шугаев добавил, что его ведомство учитывает интересы старых партнеров, а также стремится к тому, чтобы установить добрые отношения с новыми. «Военно-техническое сотрудничество любит и тишину», - подытожил он. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика