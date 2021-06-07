В ФСВТС сообщили, что портфель заказов на российское оружие составляет более $50 млрд

Портфель иностранных заказов на российские образцы вооружения и военной техники сохранился на уровне более 50 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Все идет по плану, по тому который мы установили в 2020 году. Мы выполнили самые главные показатели прошло года. Объем более 15 миллиардов, 102% от намеченных показателей. Портфель заказов, что очень важно, сохранился на уровне более 50 миллиардов долларов. Это один из главных показателей, которые дают уверенность в будущем и нашим предприятиям, и всей системе ВТС», - сказал он.

Шугаев добавил, что из-за пандемии практически все международные выставочные мероприятия были свернуты, исключение составил международный военно-технический форум «Армия-2020».