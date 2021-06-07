Умер народный артист России Валерий Лонской

Режиссер, сценарист, продюсер и писатель, народный артист России Валерий Лонской скончался в возрасте 80 лет после заражения COVID-19. Об этом сообщает кинокритик Андрей Плахов на своей странице в Facebook.

«‎Режиссер фильмов "Летаргия", "Голова классика" и многих других пал очередной жертвой короновируса. Он скончался в Коммунарке. Там же находится жена Валерия - Надежда, она борется за жизнь в реанимации», - отмечается в публикации.

Артист родился 21 марта 1941 года в Хабаровске. Будучи выпускником ВГИКа, он работал оператором-печатником цеха субтитров на киностудии имени Горького. Позднее Лонской начал снимать сюжеты для «Ералаша». В 2001 году ему присвоили звание народного артиста России.

В качестве постановщика артист дебютировал в 1970 году при создании сюжета «Коловерть» в рамках киноальманаха «В лазоревой степи». Среди самых известных работ следующие картины - «Мужские портреты», «Голова классика», «Приезжая», «Белый ворон», «Летаргия», «Вынос тела» и другие.