Хирург рассказал, как самому диагностировать у себя грыжу

Если человек ощущает дискомфортные ощущения вокруг пупка при надавливании на него или покашливании, стоит обратиться за консультацией к медицинскому специалисту. Об этом сообщил завкафедрой факультетской хирургии №1 Лечебного факультета РНИМУ имени Николая Пирогова Александр Сажин.

«Если вы положите кончик пальца на пупок и покашляете, и там будет выбухание, это грыжа. Если у пациента появляются сомнения, я бы все-таки рекомендовал идти к врачу. С паховыми грыжами - сложнее. Там не всегда наблюдается стойкое наличие выпячивания, а только при тяжелой физической нагрузке или сильном кашле. Поэтому пациент сначала может и не обратить на это внимания», - рассказал медик в эфире радио «Говорит Москва».

Как объяснил специалист, данное заболевание пациенты могут уловить у себя сами еще на более ранних стадиях, когда как таковой классический грыжевой мешок еще отсутствует, но дискомфорт будущий потенциальный пациент хирурга уже начинает ощущать.