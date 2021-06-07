Малышева рассказала, при каких симптомах следует срочно вызывать скорую помощь

Известная врач и телеведущая Елена Малышева раскрыла симптомы гипертонического криза, при которых необходимо срочно вызывать скорую помощь.

Так, отмечается, что о гипертоническом кризе говорят в том случае, когда происходит резкий скачок давления до 180 на 120. Симптомами, свидетельствующими на 100% об этом состоянии, являются тошнота, рвота, спутанность сознания, нарушения зрения, одышка, боли в сердце, изменение мимики. Об этом врач написала в своем Instagram.

При появлении этих симптомов рекомендуется обратиться в скорую помощь, при этом обязательно оставив дверь в квартиру открытой.