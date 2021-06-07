Число жертв столкновения двух поездов в Пакистане возросло до 50 человек

Число погибших при столкновении двух поездов в Пакистане выросло до 50 человек. При этом пострадали, по данным телеканалов ARY News и Geo TV, от 70 до 100 человек.

Ранее в информационных сообщениях говорилось о гибели 36 человек. По данным полиции страны, в заблокированных вагонах столкнувшихся поездов могут еще находиться еще до 25 человек.

По предварительным данным, авария в провинции Синд произошла, когда один поезд-экспресс сошел с рельсов и врезался в другой поезд, который был уже не в состоянии вовремя затормозить. Как рассказали очевидцы ЧП, большинство пассажиров в поездах в момент столкновения спали. С рельсов сошли 12 вагонов, включая один локомотив, четыре вагона полностью разрушены.

Премьер-министр страны Имран Хан заявил, что шокирован произошедшим, и приказал провести расследование в отношении проблем безопасности железных дорог в стране.