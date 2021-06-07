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Грохот артиллерии и новинки техники: озвучена программа выступлений на «Армии-2021»

Тимур Шерзад
13:27 07.06.2021
Салюков отдельно отметил артиллерийскую карусель - ее тоже увидят зрители. Суть этого приема в том, чтобы обеспечить непрерывность огневого воздействия на противника, не дать ему высунуть голову из траншеи. 
Грохот артиллерии и новинки техники: озвучена программа выступлений на «Армии-2021»
© Фото: Минобороны России
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Главком Сухопутных войск России, генерал Олег Салюков, озвучил программу показательных выступлений на августовском форуме «Армия-2021». Он сделал это в интервью газете «Красная звезда».

«В этом году, в отличие от предыдущих лет, в динамическом показе возможностей вооружения, военной и специальной техники планируется объединить общим замыслом маневренные действия подразделений на полигоне Алабино с показом в режиме «онлайн» возможностей сил Каспийской флотилии с полигона Южного военного округа Скорпион, а также Ленинградской и Балтийской военно-морских баз в акватории Средней гавани Кронштадта», - рассказал Салюков. 

Генерал добавил, что в этом году зрители увидят три десятка тактических эпизодов, которые охватят землю, воду и воздух. Сухопутные войска продемонстрируют действия в разведдозоре, рейдовом отряде, противотанковом и общевойсковом резерве. Военнослужащие покажут порядок действий при огневом поражении условного противника при помощи ствольной и реактивной артиллерии.

Салюков отдельно отметил артиллерийскую карусель - ее тоже увидят зрители. Суть этого приема в том, чтобы обеспечить непрерывность огневого воздействия на противника, не дать ему высунуть голову из траншеи. 

Будут у показательного выступления и свои новинки. Например, первый раз зрителям покажут на «Армии» огневые возможности 120-мм самоходок «Нона-СВК». Появится и ПТРК «Корнет-ЭМ» на шасси бронеавтомобиля «Тигр».

Всего, по словам главкома Сухопутных войск, в динамическом показе будет задействовано более 300 единиц техники - танки, бронетранспортеры, артиллерийские установки, и многое другое. 

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