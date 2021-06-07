В стране и мире Врач оценил опасность эпидемии птичьего гриппа среди людей Алена Миронова Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, возможна ли эпидемия птичьего гриппа среди людей. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Венявский, РИА Новости Читайте нас на: В Китае выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом H10N3. О том, возможна ли эпидемия птичьего гриппа среди людей, «Звезде» рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. «Давно все знают его. Несколько лет назад был в Азии птичий грипп, он просто стал очень массовым, на птицефабриках именно. И отмечалось легкое заболевание людей. То есть если высокая концентрация в воздухе, то болеют и люди. Но к счастью, пока никто не видел передачи от человека человеку. Если вдруг он получит возможность передаваться от человека к человеку, тем более воздушно-капельным путем, то это будет большая беда, потому что он в общем довольно опасен», - подчеркнул эксперт. Врач напомнил, что для того, чтобы заразить человека птичьим гриппом, он должен получить огромную дозу. «Наш Роспотребнадзор уже начал готовить тест-систему, потому что не исключаются мутации, что вирус получит именно возможность передаваться от человека к человеку», - объяснил врач. К этому следует быть готовыми, однако на настоящий момент, по словам эксперта, никаких оснований для паники нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика