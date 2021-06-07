В Великобритании призвали власти разрешить не отвечать на письма руководства в выходные

Работа в удаленном режиме из дома, на которую перевели своих сотрудников многие компании по всему миру, поставила насущный вопрос о том, насколько рационально распределяется у людей время между работой и отдыхом. В Великобритании после того, как был проведен опрос 150 тысяч сотрудников на различных предприятиях, пришли к выводу, что нужно требовать внесения поправок в трудовое законодательство.

Большинство из служащих - 66% опрошенных - решили призвать правительство страны к тому, чтобы предоставить работникам организаций законное право отключаться от работы в выходные. Как пишет The Independent, проводившие анкетирование ученые согласны, что было бы уместным разрешить законодательно не отвечать на письма руководства, которые зачастую шлют их по электронной почте работникам и в выходные, и в праздничные дни.

Первой такое правило еще в апреле утвердила Северная Ирландия, разрешив служащим не отвечать на телефонные звонки, а также сообщения в мессенджерах и в почте, которые они получают вне рабочего времени.

Удаленный доступ к рабочему месту повысил уровень стресса и порог усталости и выгорания для сотрудников, так как у них не стало возможности менять обстановку. В результате чего совершенно исчезло необходимое разграничение между временем на «работу» и «личную жизнь».