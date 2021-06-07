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В Англии найден скелет с железными кандалами на ногах

Алена Миронова
11:50 07.06.2021
Мужской скелет с тяжелыми железными кандалами на ногах обнаружили в английском графстве Ратленд.
В Англии найден скелет с железными кандалами на ногах
© Фото: mola.org.uk
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В английском графстве Ратленд археологи обнаружили мужской скелет с тяжелыми железными кандалами на ногах. 

Возрастом, предположительно, от 20 до 30 лет, он, скованный, вероятнее всего, был брошен в канаву. Эксперты считают это редким и важным свидетельством рабства в римской Британии, а также находкой международного значения. Об этом пишет The Guardian.

Первоначально на кости наткнулись строители, которые строили зимний сад в доме в Грейт-Кастертоне. Была вызвана полиция. Последующее радиоуглеродное датирование показало, что останки датируются периодом между 226 и 427 годами нашей эры.

Исследованием скелета занимались археологи из Лондонского археологического музея. Это открытие называют первым в своем роде подобным открытием в Великобритании, которое исследователи описывают как наиболее яркий случай захоронения порабощенного человека.

Команда специалистов исследовала ряд теорий, в том числе и о том, что кандалы могли быть надеты уже после смерти человека, чтобы унизить его или заклеймить как преступника в загробной жизни.

Всего в 60 метрах от места обнаружения скелета находится римское кладбище, что, как считают эксперты, говорит о сознательном решении не хоронить его должным образом. Отмечается, что личность этого человека никогда не будет установлена, однако, по мнению экспертов, имеются убедительные доказательства, указывающие на то, что это останки римского раба.

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