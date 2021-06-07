Укротить бронетехнику: воронежские призывники станут механиками-водителями

Призывники из Воронежской области скоро научатся водить бронетехнику - они направлены в Острогожский учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы.

Перед отправкой в войска новобранцы получили полный комплект военной формы, несессер с предметами личной гигиены, банковые и персональные электронные карты, а также средства индивидуальной защиты.

В учебном центре курсанты пройдут обучение по программе подготовки механиков-водителей, включающей теоретическую часть и занятия на специальных динамических тренажерах, после чего приступят к практическим занятиям по вождению колесной и гусеничной военной техники на автодроме повышенной сложности.