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Укротить бронетехнику: воронежские призывники станут механиками-водителями

Тимур Шерзад
11:07 07.06.2021
Перед отправкой в войска новобранцы получили полный комплект военной формы, несессер с предметами личной гигиены, банковые и персональные электронные карты, а также средства индивидуальной защиты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Призывники из Воронежской области скоро научатся водить бронетехнику - они направлены в Острогожский учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы. 

Перед отправкой в войска новобранцы получили полный комплект военной формы, несессер с предметами личной гигиены, банковые и персональные электронные карты, а также средства индивидуальной защиты.

В учебном центре курсанты пройдут обучение по программе подготовки механиков-водителей, включающей теоретическую часть и занятия на специальных динамических тренажерах, после чего приступят к практическим занятиям по вождению колесной и гусеничной военной техники на автодроме повышенной сложности.

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