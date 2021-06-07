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Эксперт оценил инициативу о введении штрафа за превышение средней скорости

Алена Миронова
11:05 07.06.2021
Автоюрист и правозащитник прокомментировал инициативу разработки в России законодательного проекта, предусматривающего штрафы за превышение средней допустимой скорости на протяженных участках дорог.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Баранов, РИА Новости
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В России разрабатывается законодательный проект, который предусматривает штрафы за превышение средней допустимой скорости на протяженных участках дорог. Эту инициативу «Звезде» прокомментировал автоюрист, правозащитник Лев Воропаев.

«Если все-таки мы рассматриваем данную проблему, инициировал ее все равно Верховный суд. Он несколько лет назад указал, что фиксация средней скорости не предусмотрена правилами дорожного движения и, соответственно, Кодексом об административных правонарушениях. И за это наказывать нельзя водителей. Просто нельзя установить моментальную скорость. Он же мог ехать какой-то участок дороги без нарушения правил дорожного движения, а вы его фактически привлекаете за это. А также нельзя установить место нарушения. Таким образом, он начал отменять такие постановления, которые наказывали водителя за превышение средней скорости», - отметил эксперт.

По словам Воропаева, поскольку комплексов, которые фиксируют среднюю скорость, по России очень много, «видимо законодатель начал думать, как бы нам экономическую основу подкрепить нормативной базой». 

Отвечая на вопрос, насколько эта инициатива поможет сделать автомобильное движение безопаснее, эксперт подчеркнул, что скорее всего ничего не изменится, поскольку на сегодняшний день все комплексы работают и действуют. Принципиально для автолюбителей или же с точки зрения безопасности ничего не поменяется - «просто нормативную базу привнесут к тому техническому обеспечению, которое действует на сегодняшний момент на всей территории Российской Федерации», резюмировал Воропаев.

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