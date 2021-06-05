От востока до запада: как проходят отборочные туры на вокальном конкурсе «Новая Звезда»

На Всероссийском музыкальном конкурсе «Новая Звезда» завершаются отборочные туры. Вскоре станут известны имена всех, кто прошел дальше и поборется за звание лучшего артиста проекта.

С такой тоской о своей стране может петь лишь тот, кто много лет был от нее оторван. Певец Юджи вырос на Ставрополье, но его сердце осталось в Армении, на родине предков.

«В Ереване я был в том году. И стыдно признаться я был первый раз за свои 17 лет. И я просто был поражен красотой своей страны, своей Родины. И петь армянские песни, мантры мне пришло в голову, когда я лично увидел, откуда мои корни», – рассказал участник проекта «Новая Звезда» Юджи.

От востока до запада – пронзительную мелодию армянского дудука сменяют ноты романтичной французской песни Далиды. Когда на сцену выходит певица из Курска Василина Иванова – она же Васса Железнова, достаточно лишь закрыть глаза, и тут же перенесешься в бескрайнюю русскую степь. Не только география песен, но и стили меняются с каждым новым исполнителем. Джаз, поп, фолк и даже рок – здесь зашкаливают децибелы.

«Конечно, это колоссальный опыт – участие в таком конкурсе, в таком телепроекте масштабном. Ну, я думаю, что я «Новой Звезде» даю энергию. У меня ее много», – поделилась эмоциями участница конкурса Ольга Шевченко.

Ведущий программы Оскар Кучера признается, что он воспитан на рок-музыке, но слушает все – от классики до джаза. Иногда и сам берется за гитару.

«Я закончил две музыкальные школы. Во-вторых, я занимаюсь музыкой. Не могу сказать, что трачу на это много времени, но играю с радостью. У меня сыновья играют на барабанах. Поэтому мы периодически джемим дома», – отметил ведущий.

Вот он бэкстейдж. Этой дорогой исполнители возвращаются со сцены. Даже здесь можно почувствовать себя звездой. Впрочем, звездной болезнью они не страдают. И несмотря на серьезную конкуренцию, очень хорошо поддерживают друг друга.

Для тех, кому одной музыки мало, состоится и настоящий перфоманс – в исполнении группы «Мыслимима». Авангард и свобода от молодых и дерзких – новых звезд, что зажигаются на нашем телеканале.