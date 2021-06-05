В Канаде зафиксирована вспышка неизвестной болезни

В канадской провинции Нью-Брунсвик зафиксирована вспышка неизвестной болезни. Симптомы неврологического расстройства выявили у 48 жителей, шесть из которых скончались. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, точный диагноз врачи установить не могут. Отмечается, что все пациенты страдают бессонницей, у них наблюдается нарушение двигательной и когнитивной функций, галлюцинации, боли в мышцах, нарушение зрения и тревожность.

«Это быстро прогрессирующее слабоумие и психиатрические проявления, когда сразу теряется все, что контролируется головным и спинным мозгом», - сообщил невролог Нил Кэшман.

Неврологическое расстройство наблюдается пациентов всех возрастов. Самому юному заболевшему - 18 лет, самому пожилому - 84. Также отмечается, что впервые инфекция была выявлена в 2015 году.