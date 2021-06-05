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СМИ: взрыв газа прогремел в жилом доме в Петербурге

Иван Линдеманн
08:12 05.06.2021
По предварительным данным, есть один пострадавший. О его состоянии пока не сообщается. 
СМИ: взрыв газа прогремел в жилом доме в Петербурге
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв газа. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что инцидент случился в многоквартирном девятиэтажном жилом доме, расположенном на проспекте Энтузиастов. По неподтвержденной информации, были эвакуированы 40 человек.

В самой квартире, где взорвался газ, деформирована стена, выбиты окна. По предварительным данным, есть один пострадавший. О его состоянии пока не сообщается. Причины произошедшего устанавливаются.

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