СМИ: взрыв газа прогремел в жилом доме в Петербурге

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв газа. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что инцидент случился в многоквартирном девятиэтажном жилом доме, расположенном на проспекте Энтузиастов. По неподтвержденной информации, были эвакуированы 40 человек.

В самой квартире, где взорвался газ, деформирована стена, выбиты окна. По предварительным данным, есть один пострадавший. О его состоянии пока не сообщается. Причины произошедшего устанавливаются.