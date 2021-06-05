Ученый рассказал, откуда в России появился борщевик

Борщевик попал в Московскую область не из Америки, как принято думать, а с Кавказа. И завезен он был специально, заявил доктор биологических наук Андрей Щербаков.

Ученый объяснил, что в 60-е годы прошлого века Никита Хрущев захотел, чтобы крестьяне давали стране больше мяса, молока и масла. Поэтому он нацелил аграриев на поиск новых силосных культур.

«Наряду с кукурузой приглянулся борщевик, который рос на Кавказе, у него очень большая биомасса. Так его в приказном порядке и начали разводить в СССР», - отметил специалист.

По словам Щербакова, борщевик пустил корни в 52 подмосковных муниципалитетах. Чаще всего это растение встречается в Клинском, Можайском, Егорьевском, Шаховском и в Сергиево-Посадском городских округах.

При этом сорняк неистребим: он легко переносит морозы и летний зной, не боится химикатов. Каждый год власти выделяют на его уничтожение около 300 миллионов рублей. Но, как считает Щербаков, побороть борщевик, может быть, удастся только через 40-50 лет.

«Как у всех зонтичных растений, у него скверное свойство: он формирует в почве банк семян, которые прорастают не сразу, а постепенно, из года в год», - заявил специалист «МК».

Также ученый призвал не скрещивать борщевик с каким-либо другим растением, ведь неизвестно, чем это обернется.