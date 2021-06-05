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Один из лучших в стране: военный госпиталь имени Бурденко отмечает юбилей

Россина Бодрова
Олеся Степакова
07:44 05.06.2021
Он по праву считается одним из ведущих госпиталей России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Госпиталь имени Бурденко отмечает юбилей. Самому первому военному госпиталю, который распорядился открыть еще Петр Первый, сегодня исполняется 315 лет. Здесь зарождалась отечественная медицина, писались первые научные труды, а в его стенах работали самые выдающиеся профессоры и хирурги. За более чем три века госпиталь всегда оставался одним из лучших в стране.

Гамма- и кибер- ножи, система лазерного позиционирования – полная комплектация – это аппарат лучевой терапии нового поколения. Такая сборка только здесь – в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.

«Буквально три недели назад мы закончили лечить одну из наших пациенток, у нее была опухоль шейного отдела пищевода. Это считается зоной недоступной для хирургии, удалить ее было невозможно. Через три недели мы сделали КТ – опухоль регрессировала полностью», – рассказал начальник радиологического центра ГВКГ им. Н.Н. Бурденко Алексей Смолин.

За работой нейрохирург – у пациента крупная межпозвоночная грыжа. Открытое вмешательство гарантировало бы долгое восстановление и послеоперационные боли, но это осталось в прошлом. Сегодня врачи работают эндоскопическим методом с минимальной травматичностью. Спустя час после этой операции девушка уже делает первые шаги.

«Я не знаю, как это описать. Никак. Я была обездвижена, не могла ходить, были адские боли», – говорит пациентка Александра Черная.

Принцип госпиталя – поднимать на ноги во что бы то ни стало и работать в условиях далеких от понятия «комфорт». Майор медицинской службы Александр Кристостуров находился в Сирии в самый разгар гражданской войны. Благодаря его рукам, опыту и невероятному мужеству – сотни спасенных жизней. 

«Бывало так: мы приезжали за одним пациентом, в этот момент появлялось еще несколько, которым требовалась помощь, нужно было быть готовым ко всему. Это тяжело, это где-то, там скажем грубо, неудобно, может, и опасно, но если это спасает жизнь, можно спасти жизнь пациента - на это не обращаешь внимания», – рассказывает врач-нейрохирург ГВКГ им. Н.Н. Бурденко Александр Кристостуров.

Они редко говорят о своих командировках, и тем более, – о победах. Это даже не скромность, скорее, полное погружение в свое дело. Бывают что врачи проводят операции, которые длятся по 24 часа.

Специалисты госпиталя имени Бурденко еще немного и лингвисты – изучают иностранные языки, и физики – работают с ядерными технологиями, и даже, инженеры-конструкторы. Моделирование частей человеческого тела с помощью 3D-имплантов – методика, с которой работают лишь единицы по всей стране.

«Мы выстраиваем отсутствующую часть сустава, либо отсутствующую часть участка кости, иногда очень протяженного, несколько десятков сантиметров, и с помощью принтера печатаем недостающую часть сустава или недостающую часть тазобедренной, или большой берцовой кости при огнестрельных ранениях, и замещаем эти обширные дефекты», – сообщил начальник центра травматологии и ортопедии ГВКГ им. Н.Н. Бурденко Леонид Брижань.

Здесь время себя опережает – рядовыми называют те операции, которые для остальных пока еще остаются уникальными. Это одна из визитных карточек госпиталя имени Бурденко. Работа в режиме смешанной реальности: на одном мониторе – сам процесс операции, на другом– выведена 3D-модель головного мозга пациента, это своеобразная навигационная карта, которая позволяет хирургу работать в так называемых «слепых зонах».

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