Один из лучших в стране: военный госпиталь имени Бурденко отмечает юбилей

Госпиталь имени Бурденко отмечает юбилей. Самому первому военному госпиталю, который распорядился открыть еще Петр Первый, сегодня исполняется 315 лет. Здесь зарождалась отечественная медицина, писались первые научные труды, а в его стенах работали самые выдающиеся профессоры и хирурги. За более чем три века госпиталь всегда оставался одним из лучших в стране.

Гамма- и кибер- ножи, система лазерного позиционирования – полная комплектация – это аппарат лучевой терапии нового поколения. Такая сборка только здесь – в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.

«Буквально три недели назад мы закончили лечить одну из наших пациенток, у нее была опухоль шейного отдела пищевода. Это считается зоной недоступной для хирургии, удалить ее было невозможно. Через три недели мы сделали КТ – опухоль регрессировала полностью», – рассказал начальник радиологического центра ГВКГ им. Н.Н. Бурденко Алексей Смолин.

За работой нейрохирург – у пациента крупная межпозвоночная грыжа. Открытое вмешательство гарантировало бы долгое восстановление и послеоперационные боли, но это осталось в прошлом. Сегодня врачи работают эндоскопическим методом с минимальной травматичностью. Спустя час после этой операции девушка уже делает первые шаги.

«Я не знаю, как это описать. Никак. Я была обездвижена, не могла ходить, были адские боли», – говорит пациентка Александра Черная.

Принцип госпиталя – поднимать на ноги во что бы то ни стало и работать в условиях далеких от понятия «комфорт». Майор медицинской службы Александр Кристостуров находился в Сирии в самый разгар гражданской войны. Благодаря его рукам, опыту и невероятному мужеству – сотни спасенных жизней.

«Бывало так: мы приезжали за одним пациентом, в этот момент появлялось еще несколько, которым требовалась помощь, нужно было быть готовым ко всему. Это тяжело, это где-то, там скажем грубо, неудобно, может, и опасно, но если это спасает жизнь, можно спасти жизнь пациента - на это не обращаешь внимания», – рассказывает врач-нейрохирург ГВКГ им. Н.Н. Бурденко Александр Кристостуров.

Они редко говорят о своих командировках, и тем более, – о победах. Это даже не скромность, скорее, полное погружение в свое дело. Бывают что врачи проводят операции, которые длятся по 24 часа.

Специалисты госпиталя имени Бурденко еще немного и лингвисты – изучают иностранные языки, и физики – работают с ядерными технологиями, и даже, инженеры-конструкторы. Моделирование частей человеческого тела с помощью 3D-имплантов – методика, с которой работают лишь единицы по всей стране.

«Мы выстраиваем отсутствующую часть сустава, либо отсутствующую часть участка кости, иногда очень протяженного, несколько десятков сантиметров, и с помощью принтера печатаем недостающую часть сустава или недостающую часть тазобедренной, или большой берцовой кости при огнестрельных ранениях, и замещаем эти обширные дефекты», – сообщил начальник центра травматологии и ортопедии ГВКГ им. Н.Н. Бурденко Леонид Брижань.

Здесь время себя опережает – рядовыми называют те операции, которые для остальных пока еще остаются уникальными. Это одна из визитных карточек госпиталя имени Бурденко. Работа в режиме смешанной реальности: на одном мониторе – сам процесс операции, на другом– выведена 3D-модель головного мозга пациента, это своеобразная навигационная карта, которая позволяет хирургу работать в так называемых «слепых зонах».