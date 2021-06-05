Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые, после почти месячного отсутствия, месяц появился на публике. Северокорейский лидер провел заседании Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР восьмого созыва, а также принял решение провести пленум ЦК партии в первой декаде июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как отмечает ЦТАК, заседание прошло еще 4 июня. На встрече были подведены промежуточные итоги развития партии и государства в 2021 году. Агентство проиллюстрировало новость фотографией главы КНДР, на которой он запечатлен сидящим в президиуме на фоне национальных флагов и атрибутики партии.
О публичной деятельности председателя КНДР стало известно впервые с 6 мая. Нынешний период отсутствия Ким Чен Ына на публике, по сообщениям министерства объединения Южной Кореи, стал самым продолжительным с начала 2021 года.
Это не первое столь долгое публичное отсутствие лидера КНДР. В 2020 году Ким Чен Ын не появлялся на телеэкранах в течение 20 дней. За это время ряд западных, южнокорейских и японских СМИ распространили новости о проблемах Ким Чен Ына со здоровьем.