Путин откроет памятник Александру III в Гатчине

Президент России Владимир Путин в субботу, 5 июня, примет участие в церемонии открытия памятника Александру III в Гатчине. Об этом сообщил ранее, в рамках Петербургского экономического форума, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Монумент установлен перед резиденцией Александра III – Большим Гатчинским дворцом. Автором проекта памятника по эскизам Трубецкого является скульптор Владимир Бродарский.

Памятник был создан по инициативе Гатчинского музея-заповедника, Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества за счет национального проекта «Культура».