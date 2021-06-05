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Северный Кавказ встретил участников Всероссийской Юнармейской Лиги КВН

Роман Захаров
06:02 05.06.2021
На путевку в финал претендовали девять команд: «Дети Каспия», «Вити не будет», «Магас», «Два не брата», «Люди Ра», «Великолепная восьмерка», «Бондюэль», «Реальные пацаны» и «Малая Академия наук».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ставропольский дворец детского творчества принял окружную игру Всероссийской Юнармейской Лиги КВН. Тема встречи - «60 лет в космосе». У участников только две попытки громко заявить о себе: конкурсы «Приветствие» и «Домашнее задание».

На путевку в финал претендовали девять команд: «Дети Каспия» и «Вити не будет» из Астраханской области, «Магас», представляющий Республику Ингушетия, «Два не брата» из Тверской области, «Люди Ра» из Адыгеи, «Великолепная восьмерка» из Ростовской области, «Бондюэль» из Краснодарского края, «Реальные пацаны» из Кабардино-Балкарии и «Малая Академия наук», которую заявила принимающая сторона. 

«Наша команда "Дети Каспия" в прошлом году стала финалистом. Мы были в пятерке лучших. Тогда на сцене Центрального академического театра Российской Армии со своей миниатюрой мы смогли обратить на себя внимание жюри. Анне Кузнецовой, Уполномоченной при президенте России по правам ребенка, мы вручили ключ от города, сказав, что теперь ей предстоит открывать и закрывать сезон арбузов в Астрахани. Зажжем и в этот раз. У нас целый арсенал шуток заготовлен», - сказал капитан команды Даниил Лесных. 

Игровой опыт команд впечатляет. Без него, утверждают, ребята, было бы сложно конкурировать с профессионалами юнармейской сатиры и юмора. Конкурс в финал - как в хороший столичный вуз - девять претендентов на место. 

«Задача Всероссийской Юнармейской Лиги КВН не создать ажиотаж, а дать возможность талантливым ребятам раскрыться и проявить себя. Когда на сцену выходят такие разные команды, каждый участник может не только оценить уровень мастерства коллег, но и перенять опыт, а еще - обзавестись новыми друзьями. КВН - это в первую очередь про дружбу между командами. Ведь там, за кулисами, нет соперников. Есть легкое волнение, азарт и взаимная поддержка», - рассказал начальник Главного штаба «Юнармии», трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Победители, а ими стали в итоге «Дети Каспия», отправятся осенью в Москву, чтобы сыграть на сцене Центрального Академического театра Российской Армии. Рядом с командами «По берегу» из Волгоградской области, «Приколом» из Москвы, «Козырем» из Челябинской области и «Зажигалками» из Удмуртии, определившимися в ходе окружных игр в Санкт-Петербурге, Тюмени и Казани. Имя последнего участника финала Всероссийской Юнармейской Лиги КВН станет известно в Хабаровске, где в ближайшее время пройдет заключительная окружная игра. 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 800 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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