Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

Российские военнослужащие впервые посетили христианское богослужение в сирийском городе Камышлы

Виталий Акиньшин
05:16 05.06.2021
Для военнослужащих Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) местные жители подготовили подарки, цветы и концертную программу.
Российские военнослужащие впервые посетили христианское богослужение в сирийском городе Камышлы
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Российские военнослужащие впервые провели гуманитарную акцию в христианском районе города Камышлы в Сирии. Местные жители были настолько благодарны, что заранее подготовили концертную программу, вручили бойцам скромные подарки и пригласили посетить службу в местной церкви.

«Добро пожаловать в нашу страну и нашу церковь. Сегодня мы провели молебен совместно с нашими русскими друзьями. Мы увидели, что русские друзья очень простодушные, они очень обрадовали наших детей, мы выражаем огромную благодарность за их визит, мы всегда рады таким встречам и желаем, чтобы они повторялись. Добро пожаловать и мы желаем мира вашей общине», - сказала прихожанка Фатима аз-Зульхия.

Впервые вместе с представителями местной христианской общины, российские военные посетили молебен. Все было сделано так, чтобы гости чувствовали себя, как дома. Прихожане хорошо понимают, какую роль сыграли российские военные в освобождении Сирии от террористов. И эта благодарность, абсолютно искренняя.

«Сегодня мы встретились с группой русских друзей, которые находятся в городе Камышлы в церкви в христианском квартале. Мы рады приветствовать русских друзей, они очень щедрые и мы будем в дальнейшем проводить такие встречи. Мы благодарны нашим друзьям за оказанную помощь нашей стране и в дальнейшем будем проводить собрания по оказанию всесторонней помощи», - пообещал прихожанин Джордж Малкони.

Службы в этой церкви проходят по выходным и праздникам, говорит настоятель Абдухас Муса Абдалла. Сегодняшний молебен организовали специально для дорогих гостей. Но, пожалуй, самым ценным стало простое общение с военными. Представителей местной христианской диаспоры интересовало все, как проходит служба, в каких условиях живут российские военные, кто ждет их дома? И, конечно, благодарили за то, что российская армия сделала для их страны.

«Мы каждые выходные и каждый праздник проводим служение в этой церкви, но сегодня мы собрались для встречи наших русских друзей, которые привезли для нас подарки и мы очень благодарны им за визит. Эти подарки предоставлены с большой любовью для сирийцев. Мы очень благодарны российским военнослужащим за то, что они находятся здесь, мы молимся за каждого погибшего русского солдата. Мы выражаем большую благодарность и любовь Российской Федерации. Личная благодарность президенту Путину и щедрому государству. Мы также благодарим российских военнослужащих за то, что они положили конец терроризму и за их непомерную помощь. Огромное спасибо вам и пусть Бог одарит вас своими дарами и добро пожаловать к нам всегда», - пригласил настоятель церкви в городе Камышлы Абдухас Муса Абдала.

Российские военные в ответ поблагодарили прихожан за теплый прием. С собой они увезли хорошее настроение и массу приятных эмоций.

«Сегодня мы впервые в христианском квартале города Камышлы. Особенность данного мероприятия в том, что люди нас ждали и подготовили концертную программу. Мы смогли присутствовать на молебне в церкви, отстоять службу, в дальнейшем мы прослушали концертную программу. Все жители остались довольны, теплоту, радушие, приятное отношение и уважение к Российской Федерации они выражали в словах и улыбке», - сказал начальник группы по формированию гуманитарных грузов Дмитрий Бредучев.

Российские военные приехали не с пустыми руками. Местной христианской диаспоре они привезли продукты питания, которых семьям хватит на несколько дней. И пообещали приезжать как можно чаще.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:06 В стране и мире
Названы сроки начала поставок вакцины «Спутник V» в Бразилию
01:46 В стране и мире
Путин допустил ковидные послабления и полеты россиян за границу в сентябре
23:04 В стране и мире
Вакцинный туризм: Песков рассказал, когда иностранцы смогут прививаться от COVID-19 в России
03:29 В стране и мире
Точность навигационной системы ГЛОНАСС доведут до 10 сантиметров
22:59 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что товарооборот между КНР и РФ может выйти на $200 млрд в год
Популярное
Россиян предупредили об изменении срока выплат пенсий в июне
Видео
Британский фотограф рассказал в ООН правду о конфликте на юго-востоке Украины
СМИ: спецслужбы не смогли убедить правительство США в отсутствии инопланетян
Видео
Чайный сомелье объяснил, надо ли бояться напитка из пакетиков
Терапевт дала восемь советов страдающим от мигрени
Видео
«Скинул деньги с балкона»: сидевший с Путиным на Параде Победы ветеран рассказал, как его обокрали мошенники
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.