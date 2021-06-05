Российские военнослужащие впервые посетили христианское богослужение в сирийском городе Камышлы

Российские военнослужащие впервые провели гуманитарную акцию в христианском районе города Камышлы в Сирии. Местные жители были настолько благодарны, что заранее подготовили концертную программу, вручили бойцам скромные подарки и пригласили посетить службу в местной церкви.

«Добро пожаловать в нашу страну и нашу церковь. Сегодня мы провели молебен совместно с нашими русскими друзьями. Мы увидели, что русские друзья очень простодушные, они очень обрадовали наших детей, мы выражаем огромную благодарность за их визит, мы всегда рады таким встречам и желаем, чтобы они повторялись. Добро пожаловать и мы желаем мира вашей общине», - сказала прихожанка Фатима аз-Зульхия.

Впервые вместе с представителями местной христианской общины, российские военные посетили молебен. Все было сделано так, чтобы гости чувствовали себя, как дома. Прихожане хорошо понимают, какую роль сыграли российские военные в освобождении Сирии от террористов. И эта благодарность, абсолютно искренняя.

«Сегодня мы встретились с группой русских друзей, которые находятся в городе Камышлы в церкви в христианском квартале. Мы рады приветствовать русских друзей, они очень щедрые и мы будем в дальнейшем проводить такие встречи. Мы благодарны нашим друзьям за оказанную помощь нашей стране и в дальнейшем будем проводить собрания по оказанию всесторонней помощи», - пообещал прихожанин Джордж Малкони.

Службы в этой церкви проходят по выходным и праздникам, говорит настоятель Абдухас Муса Абдалла. Сегодняшний молебен организовали специально для дорогих гостей. Но, пожалуй, самым ценным стало простое общение с военными. Представителей местной христианской диаспоры интересовало все, как проходит служба, в каких условиях живут российские военные, кто ждет их дома? И, конечно, благодарили за то, что российская армия сделала для их страны.

«Мы каждые выходные и каждый праздник проводим служение в этой церкви, но сегодня мы собрались для встречи наших русских друзей, которые привезли для нас подарки и мы очень благодарны им за визит. Эти подарки предоставлены с большой любовью для сирийцев. Мы очень благодарны российским военнослужащим за то, что они находятся здесь, мы молимся за каждого погибшего русского солдата. Мы выражаем большую благодарность и любовь Российской Федерации. Личная благодарность президенту Путину и щедрому государству. Мы также благодарим российских военнослужащих за то, что они положили конец терроризму и за их непомерную помощь. Огромное спасибо вам и пусть Бог одарит вас своими дарами и добро пожаловать к нам всегда», - пригласил настоятель церкви в городе Камышлы Абдухас Муса Абдала.

Российские военные в ответ поблагодарили прихожан за теплый прием. С собой они увезли хорошее настроение и массу приятных эмоций.

«Сегодня мы впервые в христианском квартале города Камышлы. Особенность данного мероприятия в том, что люди нас ждали и подготовили концертную программу. Мы смогли присутствовать на молебне в церкви, отстоять службу, в дальнейшем мы прослушали концертную программу. Все жители остались довольны, теплоту, радушие, приятное отношение и уважение к Российской Федерации они выражали в словах и улыбке», - сказал начальник группы по формированию гуманитарных грузов Дмитрий Бредучев.

Российские военные приехали не с пустыми руками. Местной христианской диаспоре они привезли продукты питания, которых семьям хватит на несколько дней. И пообещали приезжать как можно чаще.