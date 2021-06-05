Мощная подача: как челябинские волейболистки стали звездами TikTok

Челябинские волейболистки стали звездами TikTok. И не благодаря своей игре на поле, а за счет роликов, которые они снимают в свободное время. Некоторые из них набирают десятки миллионов просмотров.

На видео стройные красавицы бьют по мячу в такт музыкальному ритму. Короткие ролики посвящены тренировкам, но разбавлены юмором с женской изюминкой. Волейболистки шутят над своими привычками, иронизируют над тем, что даже свидание приходится проводить на площадке. И показывают, как много могут успеть за считанные секунды.

В одном из роликов девушка уверенно блокирует удары соперниц, но не в силах заблокировать парня в Instagram. А на другом видео - грозные леди намекают молодым людям, что нет сильнее пощечин чем у волейболисток.

Волейбольное «Динамо» стало популярным благодаря Спартаку. Так зовут идейного вдохновителя и автора роликов. TikTok-мейкер, как и положено, снимает все клипы на телефон. Ради десятисекундного видео девчонки трудятся по несколько часов.

«Феноменально, что волейбольный аккаунт в TikTok набирает такое количество просмотров. Самое удивительное, все нам говорили: "Ребята, это все потому, что у вас женская команда. Видимо, много парней подписывается". Но по статистике нашего аккаунта, 75% - это девушки», - рассказал Спартак Коробейников.

Челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» подарил стране такую звезду, как Екатерина Гамова, но сейчас дела, мягко говоря, не очень. Сезон в суперлиге команда завершила на последнем месте. Зато установила рекорд популярности в самой известной соцсети. Аккаунту еще нет и месяца, а у роликов более 100 миллионов просмотров.

«Поняли, что у нас слишком взрослая аудитория и совместно с директором и руководством клуба было принято решение создать страничку в TikTok, где сейчас вся молодежь и зависает. Признаться, мы не ожидали такого успеха», - объяснила руководитель пресс-службы ВК «Динамо-Метар» Гульназ Абубакирова.

Творчество челябинских волейболисток набирает популярность не только в России, но и за рубежом. Больше всего смотрят в Камбодже, США и Британии. Начали поступать предложения от иностранных блогеров и музыкантов. Десятки тысяч пользователей восхищаются в комментариях изяществом спортсменок. Школьники хотят записаться в секцию, а родители пишут, что теперь точно знают, на какой спорт отдать своего ребенка.