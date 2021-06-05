Канцлер Австрии Курц выступил в защиту «Северного потока-2»

Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал проект строительства российского трубопровода «Северный поток-2». Выступая на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Курц выразил надежду на то, что после окончания прокладки труб, многие европейские страны продолжат получать российский природный газ.

«Австрийские компании тоже принимают участие в проекте, и мы, как и Германия и многие другие европейские страны, смотрим на него положительно. И, конечно же, он соответствует интересам многих членов Евросоюза, таких, как Греция, например», - сказал Курц в своем выступлении, которое транслировалось в эфире YouTube-канала «Россия-24».

Ранее президент Владимир Путин сообщил о завершении строительства первой нитки экспортного газопровода. Работы по второй нитке продолжаются, добавил президент. При этом он уточнил, что линейная работа по трубопроводу, включая морскую часть, закончена. Кроме того, по словам Путина, обеспечена готовность линейной части газового маршрута до компрессорной станции «Славянка» - отправной точки нового газопровода.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Трубопровод проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Против его строительства выступают несколько стран Европы, Украина и США.