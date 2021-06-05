Эндокринолог развеяла мифы о продуктах, которые не рекомендуют есть на завтрак

Далеко не все считающиеся непригодными для употребления в утренние часы продукты нельзя есть на завтрак. Об этом рассказала эндокринолог Альбина Комиссарова в своем Instagram.

Специалист, в первую очередь, отметила сладости, которые, как считается, сильно нагружают поджелудочную железу и могут стать причиной диабета. По словам врача, диабет возникает по другим причинам, однако стоит помнить, что после сладкого быстро проходит ощущение сытости. Поэтом она рекомендовала добавлять в кашу варенье, либо съедать конфету после бутерброда.

Эксперт высказала свое несогласие с запретом на употребление на голодный желудок помидоров и цитрусовых. Бытует мнение, что это может привести к язве или гастриту, поскольку данные продукты стимулируют повышение кислотности. Комиссарова утверждает, что такой завтрак не несет какой-либо опасности, поскольку организм может самостоятельно регулировать кислотность.

В то же время она уточнила, что овощи и фрукты могут вызывать изжогу в индивидуальном порядке, и в таком случае их следует исключить из рациона.

Эндокринолог также сообщила, что кофе не увеличивает нагрузку на печень и может быть запрещен только в случае индивидуальной непереносимости. Это же правило, по словам Альбины Комиссаровой, относится к кисломолочной продукции.