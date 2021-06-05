«Бизнес меняет жизнь к лучшему»: Воробьев рассказал о перспективах экономического развития Подмосковья

Подмосковные власти заинтересованы в том, чтобы в регионе появлялись новые эффективные производства. Соответствующее заявление в беседе со «Звездой» сделал губернатор МО Андрей Воробьев на полях ПМЭФ.

Глава региона при этом подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин в своем выступлении в рамках Форума сделал акцент на необходимости взаимодействия с малым и среднем бизнесом, поскольку бизнес меняет качество жизни людей в лучшую сторону.

«Президент нас настраивает на то, чтобы мы были внимательны к бизнесу. Потому, что (бизнес - прим. ред.) создает рабочие места, меняет качество жизни, обеспечивает перемены. В своем выступлении президент сегодня сделал акцент на тесном взаимодействии с малым и средним бизнесом, на создании условий: подключении к газу, электричеству, выделении земли... Наша задача, чтобы каждая индустриальная площадка, каждая свободная экономическая зона имела резидентов, имела потенциальных инвесторов. Все эти дни на ПМЭФ мы занимались вопросами налаживания новых отношений и фиксации того, о чем уже ранее договорились: это и расширение существующих производств и приход новых инвесторов. Для нас это критически важно, потому, что регион растет и мы заинтересованы в том, чтобы появлялись эффективные производства. Если высокая производительность, то и зарплата задействованного на производстве человека высокая. В этом заключается наша задача», - объяснил Воробьев.

Ранее Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ-2021 заявил о необходимости и дальше совершенствовать правовую систему в части бизнеса, и внимательно следить за происходящим. По его словам, в 2021 году будут запущены новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в кредитовании - зонтичное предоставление поручительств. Также президент предложил отменить согласование с ФАС сделки по слиянию и поглощению, если сумма не превышает 800 миллионов рублей.