Диетолог рассказала, как сэкономить на покупке здоровых продуктов

Желающим питаться здоровой пищей и не тратить на нее слишком много денег необходимо пользоваться преимуществами летнего сезона. С такой рекомендацией выступила диетолог Асият Хачирова. С ее слов, именно летом существенно падают цены на овощи и фрукты - основу здорового рациона.

«Основную массу дороговизны здорового питания составляют овощи, поскольку они должны составлять половину нашей здоровой продуктовой корзины. Летом вся эта зелень дешевеет. Лето - это самое "здоровское" время года, когда надо наедаться фруктов и овощей, пока они стоят дешево», - рассказала Асият Хачирова в интервью радио Sputnik.

Диетолог уверена, летом можно не только наесться овощей впрок, но и заготовить полезные продукты на межсезонье, когда цены на здоровое питание снова вырастут.

Эксперт рекомендует приобретать ягоды и фрукты на фермерских рынках и консервировать их на зиму. Кроме того, считает Хачирова, полезные продукты можно самостоятельно выращивать на приусадебном участке.