«Маленькая битва»: тренер сборной Болгарии по футболу оценил игру России

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров оценил результат товарищеского матча против России. Его подопечные проиграли со счетом 0:1. По словам Петрова, игра была непростой.

«Эта игра стала маленькой битвой, российская команда по-настоящему сильная, и нам удалось хорошо сыграть против нее», - подчеркнул Петров в интервью для «Спорт-Экспресс».

По его словам, подопечным не хватило последнего паса и нескольких минут до победы. Однако Ясен Петров убежден, что опыт противостояния российской команде пойдет болгарам на пользу в развитии активного темпа игры.

Матч России с Болгарией в субботу, 5 июня, стал для наших соотечественников одним из этапов подготовки к чемпионату Европы – 2020.