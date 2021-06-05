Пассажирский автобус врезался в столб в Ярославле
В результате ДТП в больницу попали водитель и несколько пассажиров.
© Фото: Виталий Тимкив РИА Новости
В Ярославле рейсовый автобус врезался в фонарный столб. С места происшествия госпитализированы водитель и девять пассажиров, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Инцидент произошел около 17.45 по московскому времени в субботу на Тутаевском шоссе. Автобус «Лиаз» под управлением мужчины 1967 года рождения въехал в опору электроосвещения.
«По предварительной информации, в результате ДТП в больницу доставлены девять пассажиров и один водитель», - говорится сообщении.
Уточняется, что на место аварии выезжали сотрудники ДПС и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.