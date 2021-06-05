Неофициальный талисман ПМЭФ краб Юрий завел аккаунт в Instagram

У неофициального талисмана Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) камчатского краба Юрия появился свой аккаунт в Instagram.

В министерстве информационной политики Мурманской области рассказали, что в аккаунте yura_the_crab можно больше узнать о развитии туризма и экономики в области.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранее рассказал, что делегация его региона привезла на форум метрового камчатского краба по имени Юрий. Чибис отметил, что краб «приносит инвестиционную удачу».

ПМЭФ в 2021 году проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности».