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Неофициальный талисман ПМЭФ краб Юрий завел аккаунт в Instagram

Виктория Ивашечкина
20:03 05.06.2021
Каждый желающий сможет больше узнать о развитии туризма и экономики Мурманской области.
Неофициальный талисман ПМЭФ краб Юрий завел аккаунт в Instagram
© Фото: yura_the_crab instagram
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У неофициального талисмана Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) камчатского краба Юрия появился свой аккаунт в Instagram. 

В министерстве информационной политики Мурманской области рассказали, что в аккаунте yura_the_crab можно больше узнать о развитии туризма и экономики в области.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранее рассказал, что делегация его региона привезла на форум метрового камчатского краба по имени Юрий. Чибис отметил, что краб «приносит инвестиционную удачу».

ПМЭФ в 2021 году проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности».

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