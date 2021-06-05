Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Власти рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки

Анна Назайкина
18:49 05.06.2021
30 мая в результате происшествия пострадал девятилетний ребенок и сотрудник Росгвардии.
Власти рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Читайте нас на:

Девочка, получившая ранения в результате стрельбы жителя Екатеринбурга, находится в сознании, ее состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

«Состояние стабильное, тяжелое, дышит самостоятельно, снята с ИВЛ, в сознании», - рассказал собеседник.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 мая, вечером. Мужчина открыл огонь из окна своего дома. В результате происшествия пострадала девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ночью ребенка прооперировали. Второй пострадавший уже отпущен домой. При нападении он получил касательное ранение в ногу.

Квартиру злоумышленника пришлось брать штурмом, в результате которого подозреваемый был задержан и доставлен на допрос. Стрелявшим оказался 49-летним мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, у мужчины было официальное разрешение на хранение огнестрельного оружия, он стрелял из карабина «Вепрь».

Следственный комитет возбудил по данным фактам два уголовных дела: о покушении на убийство малолетнего и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:39 В стране и мире
Скрывшийся после ДТП в Туве водитель грузовика задержан
14:59 В стране и мире
Видео
Суд арестовал обманувших ветерана Пронина мошенников
13:27 В стране и мире
Видео
Американский грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
12:03 В стране и мире
Назначен новый директор космодрома Восточный
07:44 В стране и мире
Видео
Один из лучших в стране: военный госпиталь имени Бурденко отмечает юбилей
Популярное
Необычные очертания и свет на вершине: ученые пытаются разгадать тайну Башни Дьявола в США
Мясников перечислил основные угрозы больных зубов
Видео
От востока до запада: как проходят отборочные туры на вокальном конкурсе «Новая Звезда»
Ученый рассказал, откуда в России появился борщевик
Видео
«Мы должны всех кормить?»: Путин ответил на слова Зеленского о транзите газа через Украину
Видео
Британский фотограф рассказал в ООН правду о конфликте на юго-востоке Украины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.