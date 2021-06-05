Власти рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки

Девочка, получившая ранения в результате стрельбы жителя Екатеринбурга, находится в сознании, ее состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

«Состояние стабильное, тяжелое, дышит самостоятельно, снята с ИВЛ, в сознании», - рассказал собеседник.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 мая, вечером. Мужчина открыл огонь из окна своего дома. В результате происшествия пострадала девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ночью ребенка прооперировали. Второй пострадавший уже отпущен домой. При нападении он получил касательное ранение в ногу.

Квартиру злоумышленника пришлось брать штурмом, в результате которого подозреваемый был задержан и доставлен на допрос. Стрелявшим оказался 49-летним мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, у мужчины было официальное разрешение на хранение огнестрельного оружия, он стрелял из карабина «Вепрь».

Следственный комитет возбудил по данным фактам два уголовных дела: о покушении на убийство малолетнего и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.