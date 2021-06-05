Международное рейтинговое агентство Moody’s оценило риск отключения России от международных платежных систем. Об этом говорится в сообщении организации.

«Существующие санкции и постоянный риск новых мер, включая возможность дальнейших ограничений по суверенному долгу, будут ограничивать бюджетные возможности России и гибкость финансирования, оказывая давление на общую финансовую устойчивость страны», - заявили в агентстве.

По мнению Moody’s, ограничение доступа к технологическим ноу-хау уменьшают возможности экономики России с области модернизации и диверсификации. Кроме того, в агентстве допустили возможность отключения России от международных платежных систем.

«Хотя Moody's считает такие шаги маловероятными, возможность новых ограничений в части доступа России к международным платежным системам увеличивает неопределенность», - полагают в организации.

Ранее аналитики Moody's спрогнозировали умеренный рост экономики РФ в 2021 году. По мнению экспертов агентства, темпы увеличения Валового внутреннего продукта будут оставаться в нижней половине диапазона в 1,5-2%.