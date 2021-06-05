Армия АрМИ-2021 Эвакуация артустановки и ремонт РСЗО: лучших военных оружейников определили под Пензой Анна Касаткина На международном этапе АрМИ российских оружейников ждут более тяжелые испытания. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Курсанты Пензы представят Россию на конкурсе АрМИ-2021 «Мастер-оружейник». Команда местного артиллерийского инженерного института стала лучшей на всеармейском этапе, который прошел на полигоне Константиновка. В ходе соревнований участники эвакуировали с поля боя условно поврежденные артустановки, отремонтировали систему залпового огня «Град», а также выполнили полную сборку-разборку автомата, пистолета, пулемета и РПГ. На международном этапе АрМИ российских оружейников ждут более тяжелые испытания. Сам конкурс в этом году впервые пройдет в Иране. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика