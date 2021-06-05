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В Рязани наградили победителей всеармейского конкурса «Авиадартс-2021»

Виктория Ивашечкина
18:14 05.06.2021
В мероприятии с 21 мая по 5 июня приняли участие более 50 авиационных экипажей Воздушно-космических сил.
В Рязани наградили победителей всеармейского конкурса «Авиадартс-2021»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Рязани на аэродроме Дягилево состоялась церемония закрытия всеармейского этапа конкурса по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021».

В мероприятии приняли участие начальник управления боевой подготовки Воздушно-космических сил генерал-майор Павел Молчанов, представители областной и городской администрации, ветераны Военно-воздушных сил и участники конкурса.

«В ходе соревнований были проведены новые этапы – воздушный бой для истребителей и поисково-спасательной обеспечение для летчиков армейской авиации», - отметил Молчанов.

По его словам, впервые экипажи вертолетов соревновались в точности сброса воды, имитируя тушение пожара. Программа конкурса позволила продемонстрировать возможности современной отечественной авиационной техники, а экипажам – подтвердить свой высокий класс, выучку и мастерство.

Зачет проводился в шести номинациях. Победителями в истребительной
и бомбардировочной авиации стали летчики из Ростовской области на самолетах Су-30см и Су-34 соответственно, в штурмовой – экипажи из Краснодарского края.

Общекомандный зачет выиграла команда объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Переходящий кубок всеармейского конкурса «Авиадартс-2021» был вручен командующему объединением генерал-майору Николаю Гостеву.

Всеармейский конкурс «Авиадартс-2021» проводился в Рязанской области с 21 мая по 5 июня. В нем приняли участие более 50 авиационных экипажей Воздушно-космических сил. Летчики соревноваться в следующих элементах конкурса: физическая подготовка, визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, навигация, боевое применение.

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