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Необычные очертания и свет на вершине: ученые пытаются разгадать тайну Башни Дьявола в США

Анна Касаткина
17:36 05.06.2021
Странный объект появился на поверхности Земли десятки миллионов лет назад.
Необычные очертания и свет на вершине: ученые пытаются разгадать тайну Башни Дьявола в США
© Фото: wikimedia
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Необычное образование в штате Вайоминг на северо-западе США, так называемая Башня Дьявола, поставило в тупик мировых ученых. Исследователи пытаются разгадать ее загадку уже много лет, пишет «Рамблер».

Предполагается, что Башня Дьявола появилась на своем месте десятки миллионов лет назад. Согласно легендам, на ней живет демон, который ненавидит людей и пытается их уничтожить. Уфологи уверены, что в окрестностях природного образования действуют необычные силы, а присутствующая здесь энергия губительная для всего живого. С действием неких сил связывают свечение, которое иногда появляется на вершине башни.

Официальная наука пока не нашла единого объяснения появлению странного объекта. Некоторые эксперты предполагают, что нижняя часть Башни Дьявола представляет собой сформировавшийся около двухсот миллионов лет назад кратер. Жидкая магма, считают ученые, в какой-то момент выплеснулась на поверхность и образовала верхнюю часть.

Согласно другой версии, выброс магмы произошел со дна океана, который существовал на территории Вайоминга. Из-за разницы температур она моментально застыла. Свои необычные очертания, предполагают специалисты, возвышенность приобрела под воздействием дождей и ветров.

Башня Дьявола относится национальным памятникам США, ежегодно ее посещают туристы из разных стран мира. Возвышенность также фигурирует в ряде художественных фильмов про инопланетян.

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