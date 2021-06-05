Главком ВМФ провел совещание по сервисному обслуживанию кораблей и подводных лодок

В Адмиралтействе под руководством Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова было проведено рабочее совещание по вопросам дальнейшего развития системы сервисного обслуживания кораблей и подводных лодокна предприятиях Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

В частности, Адмирал Николай Евменов заслушал доклады представителей профильных органов на эту тему. Особое внимание было уделено сервисному обслуживанию атомных подводных лодок новых поколений.

Кроме того, был обсужден вопрос реализации контрактов, заключенных АО «ПО «Севмаш» c Министерством обороны по обслуживанию атомных подводных лодок проектов «Борей» и «Борей-А» Северного и Тихоокеанского флотов.

«Сервисное обслуживание атомных подводных лодок осуществляется не только своими силами, но и с привлечением контрагентских предприятий промышленности. Высокая квалификация корабелов «СЕВМАША» и отличное знание конструктивных особенностей кораблей, построенных на предприятии, позволяет качественно и в срок выполнять работу», – заявил начальник отдела гарантии и сервиса подводных лодок «СЕВМАША» Александр Волоцкой.

Главком ВМФ поручил участникам совещания продолжать тесное взаимодействие с представителями ОСК в условиях развития системы сервисного обслуживания кораблей, судов и подводных лодок.