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Финская журналистка назвала поразивший ее город России

Анна Назайкина
16:49 05.06.2021
По словам Арьми Паананен, за последние 2 года Петрозаводск сильно преобразили.
Финская журналистка назвала поразивший ее город России
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press
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Журналистка из Финляндии Арья Паананен после поездки в Россию выразила свое восхищение положительными переменами, которые произошли с Петрозаводском. О своих впечатлениях о столице Карелии она рассказала в газете Ilta Sanomat.

По словам Паананен, за последние 2 года город очень сильно изменился: обновлена брусчатка, заасфальтированы дороги, улучшены парковые зоны, отремонтированы дома, также набережная.

«Облик Петрозаводска изменился настолько сильно, что трудно поверить своим глазам. Многочисленным скульптурам на Онежской набережной такое окружение подходит больше», — заявила она.

Журналистка отметила, чтобы был проведен не просто «косметический» ремонт - Петрозаводск к столетию образования республики Карелия, действительно, сильно изменился.

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