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Путин: Россия разрабатывает, но никого не собирается пугать новыми видами вооружения

Роман Захаров
01:46 05.06.2021
По словам российского президента, РФ оказалась «на шаг впереди» в вопросах разработки и создания нового оружия.
Путин: Россия разрабатывает, но никого не собирается пугать новыми видами вооружения
© Фото: kremlin.ru
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Россия не собирается никого пугать новыми видами вооружений, но разрабатывает их, также как это делают другие ведущие военные державы. Соответствующее заявление сделал президент Владимир Путин во время общения с главами мировых информационных агентств, состоявшегося на полях ПМЭФ. 

«Стратегическая стабильность чрезвычайно важна. Мы не собираемся никого пугать нашими новыми системами оружия. Да, мы разрабатываем их и добились определенных результатов и успехов, но все страны... все ведущие военные державы это делают. Просто мы оказались на шаг впереди. Мы понимаем, что такие страны, как США, другие государства, рано или поздно придут тоже к аналогичным результатам. Поэтому, мне кажется, лучше заранее договариваться о том, как мы будем жить вместе в меняющемся мире», - объяснил российский лидер.

Владимир Путин в пятницу, 4 июня, по видеосвязи пообщался с главами мировых информационных агентств. К разговору с российским лидером были приглашены журналисты из Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Катара, Китая, Южной Кореи, США, Турции, Франции и Японии. Беседа получилась продолжительной и откровенной. Президент РФ ответил на множество актуальных вопросов, в том числе касающихся острых для мировой политики тем.

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