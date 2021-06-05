Путин: Россия разрабатывает, но никого не собирается пугать новыми видами вооружения
Россия не собирается никого пугать новыми видами вооружений, но разрабатывает их, также как это делают другие ведущие военные державы. Соответствующее заявление сделал президент Владимир Путин во время общения с главами мировых информационных агентств, состоявшегося на полях ПМЭФ.
«Стратегическая стабильность чрезвычайно важна. Мы не собираемся никого пугать нашими новыми системами оружия. Да, мы разрабатываем их и добились определенных результатов и успехов, но все страны... все ведущие военные державы это делают. Просто мы оказались на шаг впереди. Мы понимаем, что такие страны, как США, другие государства, рано или поздно придут тоже к аналогичным результатам. Поэтому, мне кажется, лучше заранее договариваться о том, как мы будем жить вместе в меняющемся мире», - объяснил российский лидер.
Владимир Путин в пятницу, 4 июня, по видеосвязи пообщался с главами мировых информационных агентств. К разговору с российским лидером были приглашены журналисты из Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Катара, Китая, Южной Кореи, США, Турции, Франции и Японии. Беседа получилась продолжительной и откровенной. Президент РФ ответил на множество актуальных вопросов, в том числе касающихся острых для мировой политики тем.