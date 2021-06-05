Иранка, победившая на международной олимпиаде по русскому языку, рассказала, почему начала его изучать

Иранка Мирлохи Фатемехалсадат Сейедмохаммад, победившая на международной олимпиаде по русскому языку для иностранных граждан, рассказала «Звезде», почему восемь лет назад выбрала для изучения именно русский язык.

«Я начала изучать русский язык восемь лет назад. Сейчас мне 27. Я училась в Иране, но один семестр я провела в Астраханском государственном университете. Вы знаете, у нас есть конкурс по всем языкам. Я просто выбрала русский язык, но сначала не было никаких знаний о русском. Я не знала, что и как произносится, как его изучать. Это было очень трудно для меня. Но, когда я начала, я поняла, что это очень красивый и прекрасный язык. Мне очень понравилось, я хотела продолжать», - рассказала она.

Впоследствии девушка начала работать как переводчик, а также в качестве гида в Иране для русских туристов.

«Мне очень интересна русская культура и русская литература. Мне очень нравятся стихи Пушкина. Мне нравятся культурные города России. Города золотого кольца России больше показывают культуру России и душу России», - заявила Мирлохи.

Ранее стало известно, что Мирлохи Фатемехалсадат Сейедмохаммад стала победителем международной олимпиады по русскому языку для иностранных граждан, которая проводилась Президентской библиотекой имени Бориса Ельцина. Диплом победителя был в четверг вручен послом России Леваном Джагаряном в Тегеране.