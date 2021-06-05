В стране и мире Путин открыл памятник Александру III в Гатчине Иван Линдеманн Президент заявил, что император любил Россию, жил ею, стремился сделать все для ее поступательного и уверенного развития, для защиты интересов и укрепления державы в Европе и в мире. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника Александру III на территории Большого Гатчинского дворца, который был любимой резиденцией императора. «Хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в реализации проекта: рабочих, инженеров, художников, искусствоведов, которые продолжают масштабную реставрацию уникального комплекса музея-заповедника «Гатчина». В XIX веке именно здесь располагалась резиденция Александра III. Он любил Россию, жил ею, стремился сделать все для ее поступательного и уверенного развития, для защиты интересов и укрепления державы в Европе и в мире», - сказал глава государства. Президент отметил, что данный памятник станет символом преемственности времен и поколений. Сразу после торжественной речи Владимир Путин возложил к монументу цветы. «Человек - скала», - добавил он. На открытии памятника также присутствовали председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, директор государственного музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика