Назначен новый директор космодрома Восточный

На космодром Восточный вернулся его прежний руководитель Валинур Агишев, который до недавнего времени возглавлял Байконур. Об этом сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

«Директором филиала АО "ЦЭНКИ" — Космический центр "Восточный" назначен Валинур Агишев, ранее занимавший должность директора филиала АО "ЦЭНКИ" - Космический центр "Южный" (космодром Байконур)», - сказали РИА Новости в пресс-службе ЦЭНКИ.

Космодром Байконур возглавил Сергей Мочалов, который был директором по сопровождению работ на Восточном.