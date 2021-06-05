В России начнут производить яйца для вакцин

Первое в России производство яиц для создания вакцин будет запущено в Ленинградской области. Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2021 подписали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктор Трухин.

Согласно проекту в регионе будут созданы порядка 15 специализированных птицеводческих хозяйств, а также особые центры инкубации для производства эмбрионов, на основе которых производятся иммунобиологические препараты, сообщает «Российская газета».

Предполагается, что ежегодно хозяйства Ленинградской области смогут производить около 140 миллионов инкубационных яиц по стандарту Clean Eggs. Подобная продукция предназначена в первую очередь для производства вакцин от гриппа. Также власти региона не исключают, что птицеводческие хозяйства смогут поставлять яйца для создания вакцин от COVID-19.

Объем инвестиций в проект составит более полутора миллиардов рублей.