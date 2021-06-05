Немецкий посол озвучил позицию Берлина по «Северному потоку - 2»

Принципиальная позиция Берлина по «Северному потоку - 2» не изменится, на данный момент также идут переговоры на уровне правительств ФРГ и США. Об этом в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.

«Наша принципиальная позиция ясна, и она не изменится: мы убеждены в том, что энергобезопасность Европы, а также энергетическая политика Европы должна определяться и определяется европейцами, а не кем бы то ни было извне», - сказал дипломат.

По его словам, экстерриториальные санкции идут вразрез с международным правом.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2021, заявил, что прокладка первой нитки российского экспортного газопровода «Северный поток - 2» завершена. Работы по второй нитке продолжаются, добавил президент. При этом он уточнил, что линейная работа по трубопроводу, включая морскую часть, закончена. Кроме того, по словам Путина, обеспечена готовность линейной части газового маршрута до компрессорной станции «Славянка» - отправной точки нового газопровода.