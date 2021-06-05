РФ и Сербия возобновили переговоры о поставках Sukhoi Superjet 100

Москва и Белград возобновили обсуждение поставок самолетов SSJ100 в Сербию. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли России.

Отмечается, что на ПМЭФ-2021 глава ведомства Денис Мантуров провел встречу с вице-премьером РФ Юрием Борисовым и министром по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненадом Поповичем.

«В ходе встречи стороны также обсудили прорабатываемую сделку по приобретению сербской стороной самолета «Суперджет», - сказали РИА Новости в Минпромторге.

О том, что флот Air Serbia может пополниться самолетами Sukhoi Superjet 100, говорили еще в 2019 году. Позднее стороны решили вернуться к переговорам после того, как в Сербии будет сформировано новое правительство.