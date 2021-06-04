Суд приговорил к девяти годам и восьми месяцам колонии «ангарского маньяка»

Бывший милиционер Михаил Попков, ранее получивший два пожизненных срока за 81 убийство, приговорен к девяти годам и восьми месяцам колонии.

«Приговором Ангарского городского суда Михаил Попков признан виновным. С учетом мнения государственного обвинения ему назначено наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы. С учетом ранее вынесенных приговоров Попкову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», - говорится в сообщении.

Попков совершал преступления с 1992 по 2010 год в Иркутской области. В общей сложности была доказана причастность Попкова к совершению 81 убийства.

«Ангарскй маньяк» был задержан в 2012 году вло Владивостоке, а в январе 2015 года был приговорен к первому пожизненному сроку за 22 убийства. В декабре 2018 Попков получил второй пожизненный срок, а в середине 2020 года стало известно, что мужчина признался еще в двух убийствах.