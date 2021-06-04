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ЦБ отозвал лицензию у «РФИ БАНКА»

Иван Линдеманн
08:59 04.06.2021
Кроме того, Банк России аннулировал лицензию на осуществление данной кредитной организацией профессиональной деятельности на рынке акций.
ЦБ отозвал лицензию у «РФИ БАНКА»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Центробанк отозвал лицензию у «РФИ Банка». Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что такое решение было принято в связи с тем, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

«В связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций», - заявили в пресс-службе ЦБ.

Также в сообщении регулятора сказано, что «РФИ БАНК» был вовлечен в проведение непрозрачных операций, которые были направлены на осуществление расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино.

Кроме того, ЦБ аннулировал лицензию на осуществление данной кредитной организацией профессиональной деятельности на рынке акций.

«В "РФИ БАНК" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора», - отметили в ЦБ.

По величине активов «РФИ БАНК» занимал 328 место в банковской системе России.

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