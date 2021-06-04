По фактическим целям: на Балтфлоте прошли учения с применением беспилотников

На Балтийском флоте прошла тренировка с применением беспилотных летательных аппаратов. Расчеты соединения БПЛА морской пехоты Балтийского флота провели тренировку по развертыванию постов разведки в позиционном районе. В рамках маневров военнослужащие в назначенный район полигона Хмелевка, развернули пост управления, запустили беспилотники «Орлан» и провели разведку местности.

Во время учений расчеты провели разведку замаскированных командных пунктов условного противника, а также выполнили корректировку огня, контроль выдвижения и развертывания подразделений соединения при выполнении ими боевых стрельб на полигоне.

Необходимым условием выполнения маневров было обнаружение «противника» в кратчайшее время, на одной заправке топливного бака беспилотного летательного аппарата.